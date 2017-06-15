Asena Atalay’ın zor günleri…

Caner Erkin ile tazminat davası devam eden Asena Atalay, aylık 15 bin TL kirayı ödeyemeyince 5 bin TL değerinde yeni bir daireye taşındı.

Eski eşi Caner Erkin ile tazminat davaları yüzünden günlerinin çoğunu adliyede geçiren Atalay, ultra lüks yaşantısından vazgeçmek zorunda kaldı. Beykoz Konakları'ndaki 6 milyon dolarlık villadan taşındıktan sonra Zincirlikuyu İstanbloom'a yerleşen Atalay, evinin kirasını ödemekte zorlanınca daha uygun bir daire arayışına girdi. İddialara göre Atalay, İstanbul Maslak'taki Mashattan'da kiralık daire baktı.

15 BİN TL FAZLA GELDİ

Atalay’ın sonunda bütçesine göre ev bulduğu öğrenildi. Bir önceki evine 15 bin lira kira vermek istemeyen Atalay'ın yeni evinin kirasının aylık 5 bin TL olduğu iddia edildi.