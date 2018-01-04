Asena'dan Caner'i korkutan kitap!
Asena'dan Caner'i korkutan kitap!
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Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarının perde arkasını kitabında anlatacak.
Şimdilerde bir televizyon kanalında magazin programı sunan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş diğer kişilere de yer vereceğini açıkladı.
Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; gözler Caner Erkin'in yanı sıra Asena'nın adının bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı popçu Berkay'a çevrildi.
Etiketler : Caner Erkin, Asena Atalay, kitap
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