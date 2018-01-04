Asena'dan Caner'i korkutan kitap!

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarının perde arkasını kitabında anlatacak.

Şimdilerde bir televizyon kanalında magazin programı sunan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş diğer kişilere de yer vereceğini açıkladı.