Asena'dan şok paylaşım!

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in fiziksel özellikleriyle dalga geçince tepki gördü!

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti.

Geçen yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez şok bir paylaşımla adından söz ettirdi.

HAYKO CEPKİN'LE DALGA GEÇTİ

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'le alay eden sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.