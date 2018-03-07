ASENA'DAN ŞÜKRAN OVALI'YA ŞOK GÖNDERME!

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in yeniden baba olacağını öğrenince şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Beşktaşlı futbolcu Caner Erkin ve 1.5 yıl önce olaylı şekilde boşandığı eski eşi Asena Atalay artasındaki gerginlik sürüyor.

Caner Erkin'in ve eşi Şükran Ovalı'nın bebek beklediğini öğrenen Asena Atalay, adeta kskançlıktan deliye döndü ve sosyal medyaya sarıldı.

BEBEK DEĞİL YAĞ!

Asena Atalay'ın yaptığı iğneleyici paylaşım tüm takipçilerinin dikkatini çekti.

Asena’nın Instagram'ın hikayeler kısmına yüklediği fotoğrafta bir kadının yaptığı gebelik testini görülüyor. Gebelik testinin üzerinde ise 'Sadece yağ' yazıyor.