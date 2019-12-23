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ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Girne’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

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Girne’de asfaltlama çalışmaları sürüyor.Girne Turizm Limanı bölgesinde Aksaray Sokak, Okullar Bölgesinde Korutürk Sokak ve son olarak Salih Miroğlu Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güngördü, kentin ihtiyaç duyulan bütün cadde ve sokaklarında, bir plan çerçevesinde asfalt serim işlerini sürdürdüklerini belirtti.

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