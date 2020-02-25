Asgari Ücret belirlendi

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret; brüt 3 bin 820 TL, net 3 Bin 323 TL olarak yeniden belrlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla,27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yaptı.

10 Şubat 2020 tarihindedördüncü kez yeniden toplanan Komisyon, görüşlerini ortaya koyarak 2020 yılının ilk Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirledi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) 17 Şubat 2020 tarihinde, 2020 yılı için belirlenen Asgari Ücrete itiraz emiştir. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 25 Şubat 2020 tarihinde; Türk-Sen ve Hür-İş tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere tekrardan toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 4 üye katıldı.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştü.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet, işçi tarafı 4 evet oy verirken işveren tarafı ise görüşmeyi terk etmiştir. Toplantı sonucunda Asgari Ücret’in 01/02/2020 tarihinden itibaren ;

Saatlik: 22.04 TL

Günlük: 176.31 TL

Haftalık: 881.54 TL

Aylık: 3,820 TL ( Brüt)

Aylık: 3323 TL ( Net)

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edildi.