"ASGARİ ÜCRET DERHAL TESPİT EDİLMELİ!"
HAKSEN’den asgari ücret talebi
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HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.
HAKSEN yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük sıkıntının ekonomik yani geçim sıkıntısı olduğunu ve bu ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen kesimin asgari ücretli çalışan olduğunu belirtti.
HAKSEN, “Dövizin gün geçtikçe yükselmesi, buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi, akaryakıt, elektrik vb zorunlu ihtiyaçların el yakar cinste oluşuş asgari ücretli çalışanı dar boğaza sokmaktadır. Sadece bunlarla da kalmayıp beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da düşünecek olursak bugün asgari ücret miktarı yoksulluğun artmasına neden olmaktadır” dedi.
Etiketler : HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu, hayat pahalılığı
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