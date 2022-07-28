Asgari ücret eleştirileri…

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (Bass) dar ve sabit gelirlilerin devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itildiğini savundu.

Sendika adına açıklama yapan Genel Sekreter Ali Yeltekin, dün belirlenen 8 bin 600 TL’lik asgari ücreti eleştirerek, asgari ücretle çalışanların açlığa, sefalete itildiğini, işverene ise daha fazla servet ve çalışanları sömürmek için fırsat verildiğini savundu.

Yeltekin, hükümeti sermayeye teslim olmak, milli ve manevi değerlerin yitirilmesine, kültürün yok olmasına seyirci kalmakla suçladı.

Bir milletvekilinin 24 bin 500 TL artış alacağını belirten Yeltekin, “Ekmek-süt alacak parası olmayan asgari ücretlinin 2 bin 884 TL artış alması siyasetin şark kurnazlığını ortaya koydu” dedi.

Yaşananları tiyatro diye niteleyen Ali Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı sermayenin sözcülüğünü yapmakla suçladı, devleti temsil eden komisyon üyelerinin yüzde 56,76’lık artışı cebine koyacağını söyledi.

Öte yandan Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlemiş olduğu asgari ücrete tepki göstererek, “devlet-işveren ikilisinin sömürü düzenini artırarak devam ettirilmesi için hemfikir olduklarını” ileri sürdü.

“Dar ve sabit gelirliyi koruma görevi olan devlet ve temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sermaye tarafında durarak açlık sınırının altında bir asgari ücret yani açlık ücreti belirlemiştir” ifadelerini kullanan Sendika Başkanı Baytun Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, toplantı sırasında işveren tarafından gelen ‘vasıfsız’ nitelendirilmesini de eleştirerek, “Ülkemizde akademisyenler dahil asgari ücret alırken işveren tarafının biz ‘vasıfsız’ işçi için belirledik söylemine anlam veremiyoruz” dedi.

Tuna, bu şekilde faturanın hiçbir suçu ve günahı olmayan emekçiye kesildiğini ve patronların kar elde ederken vergi vermemesinin onayı yapıldığını savundu ve “ithalata dayalı bir ekonomik oluşumun, ithal işçilerle çözeceğini sanan bu 3’lü koalisyon hükümeti yakında ülkeyi sermayeye teslim edeceklerdir” dedi.