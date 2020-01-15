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ASGARİ ÜCRET İÇİN EYLEM YAPACAKLAR!

ASGARİ ÜCRET İÇİN EYLEM YAPACAKLAR!

Sendikal Platform asgari ücret için eylem yapacak

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Sendikal Platform, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması ve eylem yapılacağını bildirdi.

Platform adına yazılı açıklama yapan DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, eylem ve basın açıklamasının 14.30’da başlayacağını kaydetti.

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