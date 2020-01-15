ASGARİ ÜCRET İÇİN EYLEM YAPACAKLAR!

Sendikal Platform, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması ve eylem yapılacağını bildirdi.

Platform adına yazılı açıklama yapan DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, eylem ve basın açıklamasının 14.30’da başlayacağını kaydetti.