ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANDI!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün 4’üncü kez toplandı.

Bakanlık Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar’ın başkanlığında 4. toplantısını yapan komisyonda işçi ve işveren tarafları da hazır bulundu.

Tekakpınar, bu toplantıda 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek arzusunda olduklarını söyledi.