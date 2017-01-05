ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU, 2017’DE

GÖKTAŞ: “DPÖ YILLIK ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI. TOPLANTI, BUNUNLA DEĞERLENDİRME AŞAMASINA GİRDİ”

LATİFOĞLU: “DPÖ KENDİ ÇALIŞMASINI YAPTI, RAKAM ÇIKARDI AMA BİZE GÖRE ÜLKEDEKİ GERÇEK ENFLASYON DAHA YÜKSEK”

AROĞLU: “ASGARİ ÜCRET KONUSU GÜNDEMİMİZDE ANCAK BU ÇAĞRININ DAHA HAZIRLIKLI YAPILMASINI BEKLERDİK. ÇAĞRIYI BASINDAN ÖĞRENDİK”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017’de uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün ikinci kez toplandı.

Hükümet, işveren ve sendika adına beşer üyeden oluşan komisyon Süleyman Göktaş başkanlığında saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Göktaş, asgari ücretle ilgili ilk toplantıyı 22 Aralık’ta yaptıklarını, bunun ikinci toplantı olduğunu belirtti.

Göktaş, dün itibarıyla Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) yıllık enflasyon oranını açıkladığını söyleyerek, bununla toplantının değerlendirme aşamasına girdiğini kaydetti.

LATİFOĞLU: “ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU ONLAR DA GÖRÜYOR”

İşçi kesimi adına konuşan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, son zamanlarda TL’ye bağlı olarak ülkede hayat pahalılığı yaşandığını söyledi.

DPÖ’nün yıllık enflasyon oranıyla ilgili açıklamasına da değinen Latifoğlu, “DPÖ kendi çalışmasını yapıp rakam çıkarsa da bize göre ülkedeki gerçek enflasyon daha yüksek oranda. Çalışanların alım gücü sürekli erimekte, çalışanlar derken işverenleri de çalışan olarak belirtmek isterim, onlar da kendi işlerini yaparak çalışıyor. Muhakkak onların da alım gücü, evlerine götürdükleri sepet küçülmüştür” dedi.

Alım gücünü eski seviyesine taşımak için asgari ücret toplantısının iyi sonuçlanması gerektiğini de söyleyen Latifoğlu, “Müzakerelerle muhataplarımızı ikna edeceğimizi düşünüyorum. Ülkenin içinde bulunduğu durumu onlar da görüyor” şeklinde konuştu.

Asgari ücrette belirleyici olanı “hükümet kanadının masadaki duruşu” olarak gösteren Yakup Latifoğlu, “Umudumuz odur ki bugünkü toplantı asgari ücrette rakam belirlenerek tamamlanır. Daha da gecikmeye insanımızın tahammülü yok” dedi.

AROĞLU: “BU ÇAĞRININ DAHA HAZIRLIKLI YAPILMASINI BEKLERDİK. ÇAĞRIYI, BASINDAN ÖĞRENDİK”

İşveren adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, “Asgari ücret konusu gündemimizde ancak bu çağrının daha hazırlıklı yapılmasını beklerdik. Çağrıyı basından öğrendik” açıklamasında bulundu.

DPÖ’nün rakamlarını kendi bünyelerinde değerlendirme şansı bulamadıklarını dile getiren Aroğlu, “Biz de konunun kangren olmasını istemeyiz. Bir an önce neticeye ulaşmak için kararlılık göstereceğiz. Ortak noktalarda buluşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

KKTC’de son asgari ücret, 1 Temmuz 2016’dan itibaren; saatlik 10.58 TL, günlük 84.65TL, haftalık 423.23 TL, aylık 1,834.00 TL olarak uygulanıyor.