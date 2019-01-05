ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU 9 OCAK'TA TOPLANACAK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bu amaçla önümüzdeki hafta toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Saptama Komisyonunun 9 Ocak’ta toplanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre Komisyon 9 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te toplanarak yılın ilk asgari ücretini belirlemek için çalışma yapacak.

Ülkemizde asgari ücret halen brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak ödeniyor..

Uygulamadaki asgari ücrete göre bir çalışan saatlik 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604.62 TL ödeniyor.