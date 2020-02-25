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Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün itirazları görüşecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün itirazları görüşecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün itirazları görüşecek

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu , itirazları değerlendirmek amacıyla bugün saat 14:00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanıyor.

Komisyonun gerçekleştirdiği dördüncü toplantıda belirlenen asgari ücret, brüt 3 bin 600 net ise 3 bin 132 TL olarak uygulanıyor.

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