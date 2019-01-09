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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU BUGÜN TOPLANIYOR

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU BUGÜN TOPLANIYOR

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanacak

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücret için tüm tarafları düşünerek bir adım atacaklarını belirtti.

Bakan Çeler bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Toplantının çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Benim aklımdan geçen rakam aslında çok yüksektir ama her iki sektörü de düşünerek hem işçi tarafını, hem işvereni, hem de devlet tarafını düşürek bir adım atacağız” diye konuştu.

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