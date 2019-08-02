ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU BUGÜN TOPLANIYOR

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanacak.

Bugün üçüncüsü gerçekleştirlecek toplantıda karar alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak toplantı saat 10.30’da başlayacak.

KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor.Yeni belirlenecek rakamın, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olması bekleniyor.