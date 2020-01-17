ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU, BUGÜN TOPLANIYOR
Asgari Ücret Saptama Komisyonu,bugün toplanıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapıyor.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
Komisyon ilk toplantısını 27 Aralık’ta yapmıştı.
Asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.
Etiketler : Asgari Ücret Saptama Komisyonu, toplantı
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