ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU BUGÜN TOPLANTI YAPACAK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak.

2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantı geçtiğimiz Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in çağrısı ile yapılmıştı.

İlk toplantıda, taraflar 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla durumu değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

İşçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 17.00’de yeniden bir araya gelecek.