Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı öncesi açıklamalar yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tarafların görüşlerini alarak, asgari ücreti biran önce belirlemek istediklerini belirtti. Bakan Çağman, asgari ücretin Ağustos ayı itibarı ile uygulanır hale gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Çağman, bu sürecin negatif etkileri olduğunu anlattı. Çağman, açlık sınırı altına düşmeden, kimseyi mağdur etmeyecek bir çalışma yapılacağını söyledi. İşçi tarafını temsilen konuşan Hür İş Genel başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da, memleketin durumunun iyiye gitmediğini belirtti ve işçi ile işverenin memleket için bir bütün olması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın göreve geldiği günlerde söylediği “Asgari ücretini azaltamazsak piyasayı ucuzlatmamız gerekiyor” ifadelerine işaret eden Hür-İş Genel Başkan Vekili Serdaroğlu, “Ucuzlatacağız dedikleri günden beri fahiş artışlar yapıldı, bunları hatırlatmak lazım.” dedi. Serdaroğlu, henüz bir rakam belirlenmediğini, ancak, DP Başkan Yardımcısının açıkladığı 6 bin TL’nin öngörülmesi halinde oylarının evet olacağını söyledi. İşçi tarafının ezildiğini kaydeden Serdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu. İşverenleri Temsilen konuşan Metin Arhun ise, “yasada yılda 3 defa toplanabileceği belirtilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıları için ülkenin içinde bulunduğu durum göze alındığında bizce gecikmiş bir şey yok” dedi. Ülkenin koşullarının ortada olduğunu belirten Arhun, çalışmayanlara destek verildiğini, çalışanlara ise katkı sağlanmadığını kaydetti.

Ülkenin gelirlerinin arttığını ve bu çerçevede değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Metin Arhun, işverenlerin koşullarının da gözardı edilmemesini istedi. İşçi tarafından Hür İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, devletin işverenlere Maliye Bakanlığı’ndan sigortalara bir yıl boyunca 484 TL’lik katkı sağladığını anımsattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a asgari ücretin 6 bin TL olarak öngörülüp öngörülmediğinin sorulması üzerine, böyle bir konunun tartışılmadığını ve şu an için herhangi bir rakam belirlenmediğini söyledi

BRTK