Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla; 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, 10.45’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı. Açılış konuşmalarının ardından görüşmelere geçildi.

KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt saatlik: 28.67 TL; günlük: 229,38 TL; haftalık: bin 146,92 TL; Aylık: 4 bin 970 TL olarak belirlenmişti. Şu anda yıllık net asgari ücret 4 bin 324 TL olarak uygulanıyor.

TAK