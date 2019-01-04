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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla 9 Ocak Çarşamba günü toplanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak olan toplantı saat 15.00’de başlayacak.

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