ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla 9 Ocak Çarşamba günü toplanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak olan toplantı saat 15.00’de başlayacak.
Etiketler : Asgari Ücret, Saptama Komisyonu, 2019 yılı, ilk asgari ücreti
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