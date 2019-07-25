ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere, ikinci toplantısını yarın gerçekleştiriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, toplantı, saat 10.00’da, Bakanlık Toplantı Salonu’nda yer alacak.
Etiketler : Asgari Ücret, Saptama Komisyonu
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