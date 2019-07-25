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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

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 Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere, ikinci toplantısını yarın gerçekleştiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, toplantı, saat 10.00’da, Bakanlık Toplantı Salonu’nda yer alacak.

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