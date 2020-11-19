Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 25 Kasım Çarşamba günü toplanıyor. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla, 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplanacak.

KKTC’de 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren asgari ücret: Saatlik: 22.04 TL, Günlük: 176.31 TL, Haftalık: 881.54 TL ve Aylık: 3, 820 TL (Brüt) Aylık 3323 TL (Net) olarak uygulanıyor.

BRTK

