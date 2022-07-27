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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları görüşmek ve yılın ikinci asgari ücreti konusunda son kararı vermek üzere toplandı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları görüşmek ve yılın ikinci asgari ücreti konusunda son kararı vermek üzere toplandı. Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy: "eylüle kadar yüzde 30 HP olması durumunda, Komisyon yeniden toplanacak."

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