Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları görüşmek ve yılın ikinci asgari ücreti konusunda son kararı vermek üzere toplandı. Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy: "eylüle kadar yüzde 30 HP olması durumunda, Komisyon yeniden toplanacak."