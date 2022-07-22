Asgari ücret ve maaş kesintisi kararına bazı siyasi parti ve sendikalar tepki gösterdi

Kamuda 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti kararı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamasına tepkiler geldi…

Birçok siyasi parti ve sendika yaptıkları yazılı açıklamalar ile tepkilerini ortaya koydu…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artması gerektiğine dikkat çekti. Hayat pahalılığı ödeneğinin, alım gücünü korumaya dönük bir uygulama olduğuna vurgu yapan Sorakın, asgari ücretin de aynı mantıkla düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi…

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun artık miadını doldurduğunu savundu…

İnsanca bir yaşam için asgari ücretin açıklanan 6 aylık resmi enflasyon oranında tadil edilmesi gerektiğini belirten Özkunt, bu sorunun köklü çözümünün tüm mal ve emtialar gibi ücretleri de dövize endekslemek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ise hükümetin 15 bin TL üzeri maaş alan çalışan ve emeklilerden yapılacak yüzde 20 kesinti kararını mahkemeye taşıyor.

İki sendika tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “HP ödeneğinin gasp edilmesini kabul etmiyoruz” denilerek, en erken zamanda kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı belirtildi, eylem uyarısı yapıldı…

Öğretmen sendikaları, asgari ücretle ilgili olarak da “sgari ücretli çalışanı yokluğa mahkum edenleri protesto ediyoruz.” dedi

Tıp -İş Genel Başkanı Mustafa Taşçıoğlu da, Başbakan Üstel’in maaş kesintisi açıklamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“Bu kesinti ile Asgari ücretlilere ve özeldeki emekçilerin gelirlerine yönelik bir iyileştirme yapacak mısınız?” diye soran Taşçıoğlu, bu karardan vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil, her türlü yasal eylem hakkının kullanılacağını kaydetti.

KAMUSEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu ise, asgari ücretli ile kamu çalışanlarını her fırsat da birbirine düşürülmek istendiğini savundu…

Kıdrışlıoğlu, hükümetin kamu görevlisine ödemeyi taahhüt ettiği hayat pahalılığı oranını kesmesini eleştirerek, yasal haklar dahil her türlü girişimi hemen başlatacaklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası Başkanı Lisani Özçürümez, de hükümetin kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti kararını değerlendirdi…

Özçürümez, hükümetin emekçi maaşları dışında hiçbir giderlerinden kesinti yapmadığını savunarak, bu yeni maaş uygulamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası Başkanı Kağan Mındıkoğlu da kamu çalışanları ve emekliler için açıklanan maaş kesintisinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Mındıkoğlu “Alım gücünün bu denli düştüğü ve piyasanın daraldığı bu ortamda hükümetin aldığı bu kararın piyasaları daha da daraltmaktan öteye gitmeyecektir” dedi.

BRT