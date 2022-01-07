Asgari ücret, yeniden değerlendirilecek
Asgari ücret, yeniden değerlendirilecek
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Asgari ücret, yapılan itirazlar sonrası yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama komisyonuna iade edildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; 27 Aralık 2021 tarihinde belirlenen yeni asgari ücrete itirazların ardından, asgari ücret yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edildi.
Yeni Asgari Ücret net 6090 TL olarak belirlenmişti.
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