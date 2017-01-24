ASGARİ ÜCRET YERİNDE SAYIYOR!

DPÖ, 2016 yılındaki hayat pahalılığı oranını yüzde 10.19 olarak açıklarken, asgari ücrette hâlâ bir değişiklik yapılmadı.

Ceren ÖZBİL

Ülkemizde son zamanlarda peş peşe akaryakıt, elektrik, tüp gaz, pul ve harçlar ve ilaç fiyatlarının zamlanmasına rağmen asgari ücret hâlâ değişmedi. Üstelik dövizin fırlayıp alım gücünün yerle bir olduğu KKTC’de belki de değişmeyen tek şey asgari ücretin eriyip gitmesi.

Yeni asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılardan bir türlü sonuç çıkmadı. Çalışanlar dört gözle komisyonun alacağı kararı bekliyor.

Ekonomisi ithalata dayalı bir ülke olan KKTC'de asgari ücret, hızla değer kazanan dolar, sterlin ve Euro karşısında eridi.

2016 yılının Temmuz ayı öncesinde bin 730 TL olan asgari ücret 597 dolar, 539 Euro ve 444 sterline denk düşerken, temmuz ayında yapılan 104 TL'lik artışa rağmen asgari ücret şu anda dolar olarak 480, Euro olarak 450 ve sterlin olarak 390’a geriledi.

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), 2016 yılı Aralık ayı Enflasyonu'nun (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 2.64 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 10.19 arttığını açıkladı.

Sadece asgari ücret artmadı

DPÖ, 2016 yılının aralık ayında bir önceki aya göre; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 5.30, konut, su,

elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana gruplarında yüzde 5.01, gıda ve alkolsüz içecekler ana gurubunda yüzde 3.26, eğitim ana grubunda yüzde 2.90, lokanta ve oteller ana gurubunda yüzde 2.79, ulaştırma ana grubunda yüzde 2.73, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.53 çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 0.63, sağlık ana grubunda yüzde 0.09 ve giyim ve ayakkabı ana grubunda da yüzde 0.58 artış olduğunu açıkladı.

3 yılda 159 TL arttı...

2007 yılından bugüne toplam 10 kez değişen asgari ücret son 3 yıl içinde sadece 159 TL arttı. 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yılında birer kez artırılan asgari ücret, 2008 ile 2014 yıllarında ise iki kez artış gördü.

2010 ve 2012 yıllarında ise asgari ücret sabit kaldı.

Neredeyse yarı yarıya...

Adanın güneyinde işe başlangıç maaşı olan asgari ücretin KKTC'deki asgari ücretin neredeyse iki katı olarak 870 Euro olduğu öğrenildi.

Yani adanın kuzeyinde asgari ücret bin 834 TL olurken, güneydeki asgari ücret TL olarak hesaplandığında 3 bin 539 TL'ye denk geliyor.

"En az 816 dolar olmalı"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, 2009 yılında asgari ücretin 816 dolara denk geldiğini söyledi ve o dönemki alım gücünün korunması gerektiğini ifade etti.

Hayat pahalılığının yüzde 10.19 olarak açıklandığına işaret eden Bıçaklı, buna rağmen yeni asgari ücretin hala belirlenemediğini kaydetti.

Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından bir türlü sonuç çıkmadığına işaret eden Arslan Bıçaklı, amacın ocak ayını aynı asgari ücretle geçirmek olduğunu belirtti.

Bıçaklı, "enflasyonun çıktığı, dövizin patlama yaptığı, her hafta elektriğe, gaza, akaryakıta zam yapılan bir ülkede, çalışanların alım gücü yüzde 35 oranında kaldı. Buna karşın hükümet edenler, hâlâ asgari ücretle çalışanlarla dalga geçmeye devam ediyor" dedi.

"Özel sektör çalışanları asgari ücret bile alamıyor"

Bıçaklı, özel sektör çalışanlarının büyük bir bölümünün asgari ücret bile almadığını iddia etti ve yetkilileri bu konuda göreve çağırdı.

Asgari ücretin bin 834 TL olup çalışanın eline geçen miktarın bin 650 TL olduğunu hatırlatan Bıçaklı, bu maaşla çalışanların nasıl ayakta durabileceğini sordu.

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