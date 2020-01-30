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ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bugün üçüncü kez toplanacaklar

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2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için çalışmalar sürüyor.Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak.

Toplantı saat 15.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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