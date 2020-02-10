ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDEN SONRA AÇIKLAMA...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar asgari ücretin belirlenmesinin ardından basın açıklamasında bulundu.

Tekakpınar açıklamasında;

‘Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın verdiği 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yapmıştır. Komisyon, 10 Şubat 2020 tarihinde yeniden tarafları toplayarak görüşlerini ortaya koymuş ve 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafına temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuş ve yeniden görüşülen asgari ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 3 evet oy verirken, içi tarafı toplantıyı terk etmiştir. Bunun sonucunda, asgari ücretin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren brüt:

Saatlik : 20.77 TL

Günlük: 166.15 TL

Haftalık: 830.77 TL

Aylık: 3.600 TL

olması ve Yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile % 30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir’ dedi.