ASGARİ ÜCRETLİ S.O.S VERİYOR!

1 Ocak’tan itibaren yüzde 7 hayat pahalılığı artışını alan, bakan, milletvekili ve kamu çalışanlarının ardından yaşam koşulları her geçen gün biraz daha zorlaşan Asgari Ücretlinin umudu yeni hükümet.

Deniz ABİDİN

1 Ocak’tan itibaren yüzde 7 hayat pahalılığı artışını alan bakan, milletvekili ve kamu çalışanlarının ardından asgari ücretlinin gözü hükümete çevrildi.

“Asgari ücret günün koşullarına göre düzenlenmeli”

TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı, Başbakan dahil olmak üzere bakanların, milletvekillerinin 1 Ocak’tan itibaren yüzde 7’lik hayat pahalılığı artışını aldığını anımsatarak, bin 800 lira alan ve günde 12 saat çalışan, sendikasız olarak emeği sömürülen işçilerin maaş artışını ne zaman alacağını sordu. Bıçaklı, hükümet kurulur kurulmaz asgari ücret tespit komisyonunun oluşturulması için çağrı yaptığını anımsatarak, “Bugün oldu hala bir çağrı yok, demek ki bizi dikkate alan yokmuş” diye konuştu.

“İlk iş bu olmalıydı”

Bıçaklı, hükümetin güvenoyunu aldıktan sonra ilk işi asgari ücreti günün koşullarına göre düzenlemek olmalıydı diyerek, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir ücrete ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Bıçaklı, “Yarından tezi yok, Çalışma Bakanı’nın ve hükümetin ilk görevi bu olmalıdır” dedi.

Bıçaklı, genel anlamda hükümetten umutlu olduğunu belirterek, bugün iktidar olanların muhalefetteyken bu tarz eleştirilerde çok bulunduklarını, eylemler yaptıklarını, o nedenle beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Bıçaklı, “Umarım umutlarımızı kırmazlar” diyerek, çalışma hayatıyla ilgili çok sorunun olduğunu belirtti.

“Bu ülke artık birilerinin gailesinde olmalı”

Bıçaklı, ülkede belediyelerin bir bir anahtar teslim ettiğine dikkat çekerek, işçilerin ise, sokakta ve beş aydır maaş alamadığını kaydetti.

“Ülke artık birilerinin gailesinde olmalıdır” diyen Bıçaklı, hükümetten umutlu olduğunu söyledi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte asgari ücretin görüşülmesine geçilmesini talep etti. Bıçaklı, asgari ücretin yılda en az bir en çok üç kez görüşülmesi gerektiğine dikkat çekerek, 1 Ocak itibarıyla belirlenen asgari ücretin sadece asgari ücretliyi ilgilendirmediğini söyledi. Bıçaklı, asgari ücretin vergi bakımından bütün çalışanı bağladığını ifade ederek, 1 Ocak’tan itibaren belirlenen asgari ücretin vergiden muaf olduğunu belirtti.

KAMU-SEN Başkanı Atan: “Asgari ücrette hak edilen miktar konuşulmalı”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Metin Atan ise, yeni güvenoyu alan koalisyon hükümetine bir şans vermek gerektiğine vurgu yaparak, dört siyasi partinin farklı düşüncelerden oluştuğunu, o nedenle bazı aksaklıklar yaşanmasını doğal karşılamak gerektiğini söyledi. Atan, asgari ücretin çalışan açısından çok önemli bir konu olduğunu dile getirerek, hak edilen miktarın gündeme getirilerek, dövizin patlamasıyla doğan sıkıntının biraz hafiflemesi gerektiğini belirtti.

Atan, diğer icraatların önemine de dikkat çekerek, gündemde müşavirliklerle ilgili bir karmaşanın olduğunu söyledi. Atan, bununla ilgili yasa çalışmaları yanında Kamu Reform Yasası’nın hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Atan, güvenoyu almasıyla hükümetin ilk yapması gerekenin ise, asgari ücreti görüşmek olması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek, hükümetin faaliyete geçerek ancak önlerini görebilecekleri üzerinde durdu.

“Döviz başını alıp gitti”

Atan, “Artık icraatlarla gündeme gelme zamanı geldi” diyerek, “Oraya gelip oturduktan sonra bazı etmenler sizin icraat yapmanıza bazen engel oluyor. Başkası böyle yaptı ben neden yapmayayım düşüncesine kapılınabiliniyor. Ancak ben yine de bu hükümete şans vermek gerektiğini düşünüyorum. Dört başlı bir hükümet yürümez diyenler olsa da, bu şansı vermeliyiz” diye konuştu.

Atan, açıklanan yüzde 7 hayat pahalılığının gerçekçi olmadığını, bu rakamın 7’nin üzerinde olduğunu belirterek, dövizin ise, önlenemez bir şekilde arttığını söyledi. Atan, ülkede en fazla ezilenin özel sektörde asgari ücretle çalışan olduğunu ifade ederek, hükümetin halkın refahını yükseltmek için hükümet olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Kaptan: “Hayat pahalılığı gerçeği fazla yansıtmıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan da, 1 Temmuz ile 31 Aralık arasındaki hayat pahalılığının yüzde 7 olarak açıklandığını belirterek, bu rakamın gerçeği fazla yansıtmadığını söyledi.

Kaptan, son iki aydaki dövizdeki artış baz alındığında ve temel gıda maddelerine yapılan zam göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücretlinin içinde bulunduğu koşulları anlamanın daha kolay olacağını belirtti. Kaptan, ülkede birçok sorun olmakla birlikte öncelikli sorunun çalışan nüfusun yüzde 80’ini oluşturan asgari ücretliler olduğunu hatırlattı.

“Asgari ücret yükselmeli, piyasa denetimi artmalıdır”

Kaptan, şöyle devam etti, “Hükümet daha rahat icraat yapabilmek için asgari ücretlinin alım gücünü iyileştirmelidir. Bir taraftan asgari ücreti yükseltmesi gerekirken, diğer taratan piyasa denetimini artırması şart. Asgari ücretle birlikte piyasa denetlenmezse ve fiyatlar artmaya devam ederse, asgari ücretlinin alacağı muhtemel artışın önemi kalmaz. Bir an önce asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı, yapısının da masaya yatırılması gerekmektedir.”

Kaptan, KTAMS’ın kamu sendikası olarak asgari ücret tespit komisyonunda yerini alması gerektiğini belirtti. Kaptan, “Asgari ücret tespit komisyonunda yer alan HÜR-İŞ’in de bizim gibi özel sektörde bir tane üyesi yoktur. Bu nedenle komisyonda KTAMS’ta yer almalıdır. Çünkü asgari ücret vergi bakımından bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu açıdan yeni hükümet bu konuyu da gözden geçirmelidir” diye konuştu.

Yeni Bakış