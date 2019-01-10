ASGARİ ÜCRETTE 3150 TL ŞARTI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında işçi kesimini temsil eden heyetin başkanlığını üstlenen Ali Yeltekin, Ada TV’de konuştu: Brüt 3 bin 150 TL’nin altına asla imza atmayacağız…



İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ



ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2019’un ilk asgari ücretini belirlemek üzere dün Çalışma Bakanı Çeler başkanlığında toplandı. Toplantıda işçi kesiminin başkanlığını üstlenen Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Devlet ve işveren temsilcilerine şunu söyledik. Brüt 3 bin 150 TL’nin altında imza atmayız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.



NET 2 BİN 700 TL CİVARI



BU rakamın net 2 bin 700 TL civarına denk geldiğini söyleyen Yeltekin, şöyle devam etti. “Sektörel bazda asgari ücret belirlenmesi için konu Bakanlar Kurulu’na götürüldü. Bu ne içeriyor. Bilmediğimiz için toplantının ertelenmesini istedik. Yerel istihdama KKTC vatandaşlarına bir teşvik verilecek. 17 Ocak’ta karar çıkabilir.