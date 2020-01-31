ASGARİ ÜCRETTE ANLAŞAMADILAR!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.



Toplantının başında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu toplantıda ortak bir paydada buluşulmasını diledi. 2020 yılının ilk asgari ücretinin belirlenmesinin ardından bu yıl içinde ikinci ve eğer olağanüstü bir durum olursa üçüncü kez asgari ücret belirleneceğini dile getiren Sucuoğlu, tüm kesimlerin hassasiyetinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.



Asgari Ücret Yasası’nda değişikliğe gidilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu kaydeden Bakan Sucuoğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü anlattı.



Konuşmaların ardırdan sonuç çıkmadı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, taraflar karşılıklı önerilerini sundu, asgari ücretle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Komisyon üyeleri önerileri değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde tekrardan toplanma kararı aldı.