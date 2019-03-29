AŞI KAMPANYASI

Girne Anafartalar Lisesi’nde, KKTC’de bir ilk olan bir aşı kampanyasına imza atıldı.

Girne Inner Wheel Kulübü,Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Anafartalar Lisesi işbirliğinde, KKTC’de ilk kez,kadınların, kanser hastalığında korunması konusunda önemli bir etkisi olan HPV Human Papilloma Virüs aşısı , 30 öğrenciye uygulandı.

Projeyle ilgili olarak Anafartalar Lisesi’nde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan, Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Anafartalar Lisesi Sağlık Bakanlığı ve Girne İnner Wheel Kulübü işbirliğine gerçekleştirilen ortak projeyle , 30 kız çocuğuna Human Papilloma Virüsü aşısı yapılacağını belirterek, ülkede bir ilk olan bu projenin diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi.

Girne İnner Wheel Kulübü Başkanı Zehra Yüksel ise konuşmasında, kulüp olarak bu yıl sağlık ve çevre alanında sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirterek, bu bağlamda,sağlık bakanlığı ve Girne Anafartalar Lisesi işbirliğinde, sağlıklı nesillerin yetişmesine kakı sağlayacak ve Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kale İnner Wheel Kulübü Başkanı Birgül Beyatlı da konuşmasında, ülkede sağlık eğitim gibi alanları desteklemenin sivil toplum kuruluşlarının görevi olduğunu vurgulayarak, ellerinden ne geldiğince bu aha fazla sponsorluk ve katkılarla , bu gibi önemli sosyal sorumluluk projelerini hayta geçirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim,de konuşmasında, toplum için koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurug yaparak, göreve geldikleri günden itibaren , ülkede bu hizmetleri verebilmek için, Halk sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri birimini kurduklarını anımsattı.

Ülke genelinde hastaneler yanında, 16 sağlık merkezinde, kadınlara yönelik taramalar, bağırsak taramaları yapıldığını, 6 yaş çocuklara diş taramaları yapıldığını dile getiren besim, bunun yanında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gençlere seslenerek, sağlıklı nesiller yetiştirmenin önemine işaret eden Besim, toplumun varlığı açısından bunun büyük elzem olduğunu belirtti.

Sağlık ve diğer alanlarda herşeyi devletin yapamayacağını, sivil toplumun katkılarının da büyük önem taşıdığını söyleyen Besim,ülkede bu konuda tutkuyla çalışan birçok sivil toplum örgütü ve dernek olmasıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Bu yıl sağlık alanına katkı yapmak istediğini belirten Girne İnner Wheel Kulübüyle b, KKTC’de bir ilk olan bu aşı kampanyasına imza atmayı kararlaştırdıklarını kaydeden Filiz Besim, çağın vebası olan kanserle mücadeelde, koruyucu özelliğe sahip olan bu aşının, gençlere uygulanmaya başlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.,

Çok pahalı bir aşı olan HPV’nin yüzde 80-90 oranında kanser hastalığında korunma sağlanabildiğini dile getiren Besim, sağlık bakanlığının bütçesini ayarlayarak, bu aşıyı ulusal aşı programı kapsamına almaya karar verdiğini ifade etti.

Anafartalar Lisesi’nde 30 kız öğrenciye, ilk dozun Girne İnnerwheel kulübü sponsorluğuyla yapılacağını , 6 ay sonraki ikinci dozların ise ulusal aşı kampanyası kapsamında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen

Besim,bundan sonraki aşamada, 12 yaşındaki çocuklara 2 doz olarak her yıl aşı yaparak, gençlerin kansere yakalanma riskini azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit , bakanlığa düşen görevin, gençlerin her alanda donanımlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, göreve geldikleri günden itibaren ülkede eğitim politikasını belirlemek amacıyla,’Vizyon 2030′ isimli eğitim stratejik planını hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde verilen çağdaş v ekaliteli eğitmin, o ülkelerde köklü eğitim politikaları olmasından kaynaklandığını dile getiren Özyiğit, vizyon 2030 eğitim strateji planını kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Ülkede eğitim alanında bir çok şey yapmak istediklerini ancak ülkenin ekonomik gerçeklerinin önlerinde zaman zaman engel yarattığını dile getiren Özyiğit, bu engellerin aşılması için sivil topluma iş insanlarına ve hayırsever vatandaşlara görev düştüğünü söyledi.

Girne Bölgesinde ciddi bir okul ihtiyacı olduğunu dile getiren Özyiğit, Püsküllü bölgesinde hayata geçirecek ilkokulla ilgili kaynak arayışının devam ettiğini, karkas halindeki ortaokul inşaatın da kaynak sorununu gidererek en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hayırsever bir iş insanı ve Girne Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi’ndeki eski köy okulunun yeniden eğitime kazandırıldığını kaydeden Özyiğit, 10 Nisan’da okulda açılış töreni düzenleneceğini kaydetti.

Avrupa Birliği destekli bir projeyle , tüm okullara laboratuvar kazandırmak için de çalışma yapıldığını anlatan Özyiğit, ülkedeki gençlerin, dünyadaki yaşıtlarıyla her alanda boy ölçüşebileceği eğitim imkanlarına sahip olması için çabaladıklarını ifade etti.

Gençlerin iyi yetişmesinin, Kıbrıs Türk halkının ülkede ve dünyada Kıbrıs Türk toplumunun ebediyen var olacağının haykırılması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Özyiğit, konuşmasın sonunda gençlere seslenerek, herşeyin başının sağlık olduğunu anımsattı.

Konuşmaların ardından, Anafartalar Lisesi’nde öğrenim gören yaşları 13 ila 15 arasıda değişen ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği 30 kız öğrenciye, HPV Human Papilloma Virüsü aşısının ilk dozu yapıldı.Aşının ikinci dozu ise 6 ay sonra yapılacak.