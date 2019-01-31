“Aşı reddinin bilimsel bir temeli yok”

Son dönemlerde sayılarında ciddi bir artış bulunan “aşı reddi” vak'alarını değerlendiren Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, “Konu daha çok sosyal bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel bir temeli yok” dedi.

Ülkemizde de son yıllarda sıkça tartışılan bir konu haline gelen ve hakkında çeşitli teoriler üretilen aşı reddi hareketini Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan değerlendirdi. Kayacan, bilimin ispatladığı aşıların gerekli olduğunu, enfeksiyon hastalıklarını önleyebildiğini ve ailelerin çocuklarına gerekli aşıları yaptırması gerektiğini vurguladı.

Kayacan, aşı reddinin aslında sosyal bir hareket olduğunu ve bilimsel bir temelinin bulunmadığını söyledi.

“İnternetle birlikte yayıldı”

Kayacan, aşı reddinin ortaya çıkışının 1907 yılında Amerika’da düzenlenen bir konferansla başladığını ve ardından 1908 yılında da bu konuyla ilgili bir birlik kurulduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Amerika’daki aşı karşıtlığı birliğinden sonra Brezilya’da da aşı karşıtlığı direniş grubu oluşturuldu, ardından Avrupa’ya yayıldı ve bize kadar ulaştı. Son yirmi yılın hareketliliği ise internetle birlikte hızlanmış bir olay” dedi.

“Aşı karşıtı hekimler bile var”

Kayacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşılar güvenli değildir ya da etkili değildir diyenler var, zorunlu aşılama insan haklarına aykırıdır diyenler var, dini nedenlerle karşı çıkanlar var, hastalığı geçirip sağlam bir bağışıklık elde etmek aşıdan iyidir diyenler var, aşı yerine bağışıklığı destekleyecek ilaçlar yeterli olur diyenler var, işte bu şekilde yığınla söylem var. Bunların hiçbiri doğru değil.”