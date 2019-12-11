"AŞI UYGULAMASINDA SIKINTI YOK!"

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ülke çapında bulunan tüm birinci basamak sağlık hizmeti veren merkezlerde, koruyucu sağlık hizmetleri temel uygulaması olan Ulusal Aşı Programı çerçevesinde aşılama hizmeti yapıldığını ve herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, her yıl tüm ilkokul 1. ve 5. sınıfları için aşı kampanyası düzenlendiğini, Ulusal Aşı Kampanyası çerçevesinde 1. sınıf öğrencilerine eksik olan MMR aşısı (Kızamık Kızamıkçık Kabakulak) ve dörtlü karma aşı (Difteri, Tetanoz, asellüler boğmaca ıpv) yapıldığını kaydetti.

Yazılı açıklamada, beşinci sınıf öğrencilerine ise eksik olan MMR ve dT (Difteri Tetanoz ) aşılarının yapıldığı belirtilerek, “Ulusal aşı programımızda yer alan aşıların uygulanmasında herhangi bir sıkıntı yoktur” denildi.

Ancak, rutin aşı programlarına alınması için çalışmaların sürdüğü HPV aşıları ile ilgili olarak bazı sıkıntılar olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda önceden bir kampanya çerçevesinde HPV aşısı yapılan çocukların aşıları belirtilen program çerçevesinde yapılmaktadır. Geriye kalan çocukların başvuruları değerlendirilip imkanlar çerçevesinde HPV aşılarının yapılması yoluna gidilecektir.”