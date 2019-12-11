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"AŞI UYGULAMASINDA SIKINTI YOK!"

"AŞI UYGULAMASINDA SIKINTI YOK!"

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi açıklama yaptı

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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ülke çapında bulunan tüm birinci basamak sağlık hizmeti veren merkezlerde, koruyucu sağlık hizmetleri temel uygulaması olan Ulusal Aşı Programı çerçevesinde aşılama hizmeti yapıldığını ve herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, her yıl tüm ilkokul 1. ve  5. sınıfları için aşı kampanyası düzenlendiğini, Ulusal Aşı  Kampanyası çerçevesinde 1. sınıf öğrencilerine eksik olan MMR aşısı (Kızamık Kızamıkçık Kabakulak)  ve  dörtlü  karma  aşı (Difteri, Tetanoz, asellüler  boğmaca ıpv) yapıldığını kaydetti.

Yazılı açıklamada, beşinci sınıf öğrencilerine ise eksik olan MMR ve dT (Difteri Tetanoz )  aşılarının  yapıldığı belirtilerek, “Ulusal aşı programımızda  yer alan aşıların uygulanmasında herhangi bir sıkıntı yoktur” denildi.

Ancak, rutin aşı programlarına alınması için çalışmaların sürdüğü   HPV  aşıları  ile ilgili olarak  bazı sıkıntılar olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda önceden  bir kampanya çerçevesinde HPV  aşısı yapılan çocukların aşıları belirtilen program  çerçevesinde  yapılmaktadır. Geriye kalan çocukların başvuruları değerlendirilip imkanlar çerçevesinde HPV aşılarının yapılması yoluna gidilecektir.

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