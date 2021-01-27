HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Mart 2020’den beri küresel bir pandemiyle mücadele edildiğine işaret ederek, alınacak tedbir ve önlemlerin birlikte konuşulup, karara bağlanması gerektiğini belirtti.

Hükümete üst komite kararlarına uymayıp, salgının bu noktaya gelmesine neden olma eleştirisinde bulunan Roger, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapanma kararının, tamamıyla bilimsel olduğuna işaret ederek, “Bu kararları titizlikle inceleyip, hayata geçirmesi gereken hükümet tehlikeyi görmezden geldi ve bugünlere gelindi” dedi. Virüsün hızlı yayıldığı durumlarda rastgele test yapılmasının çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Jale Refik Rogers, kendilerinin bu konuda gereken uyarıları yapmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını söyledi. Rogers, denetim yetkisinin kimde olacağıyla ilgili düzenlemenin eylül ayı sonuna kadar tamamlanamadığını, yasadaki değişikliklerle Sağlık Bakanlığı ve belediyelere yetki verildiğini ancak belediyelerin yetki kullanması noktasında adım atılmadığını söyleyen Rogers, bulaşma oranını gösteren Ro değerinin tek başına salgını yönetmek için yeterli bir değer olmadığını vurguladı.

Rogers, başka farklı verilerin de gerekli olduğunu ancak gerekli verilere sahip olunmadığını kaydederek, 25 Ocak’taki üst komite açıklamasında, 16-17 Ocak’ta kapanmaya gidilmesi talebinin sebeplerine de yer verildiğini anlattı.

“OLABİLDİĞİNCE AZ KİŞİYLE TEMAS”

Kapanmanın gerekçesinin olabildiğince az kişiyle temasın sağlanması olduğunu ifade eden Rogers, halkın sağlığını korumak için hükümetin artık gereken kararları alması gerektiğini, kapanma kararı olan bugün bile, kahve, bet ofis gibi açık yerler olduğunu öğrendiklerini söyledi.

“AŞIDA ŞU AN İYİ NOKTADAYIZ AMA KEŞMEKEŞ VAR”

Rogers, aşı konusunda ülke olarak şu an iyi bir noktada olunduğunu ama aşıyla ilgili yaşanan keşmekeş yüzünden birçok özellikle 80 yaş üstünün kişinin sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Bugün başladığını öğrendiği sağlık ocaklarında aşılama sisteminin olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Jale Refik Rogers, 65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastaların nasıl aşılanacağıyla ilgili de işlevsel bir yöntem bulunması gerektiğini belirtti. Rogers, bütçede hastane yapımlarıyla ilgili yer alan kalemlere de değinerek, sadece bina yapmanın yeterli olmadığının görüldüğünü, o nedenle de iş gücünün de planlanmış olmasının önemine işaret etti.

Lefkoşa’da yapılacak hastanenin yeriyle ilgili sıkıntılar olacağı görüşü bulunduğunu hatırlatan Rogers, hastanenin inşa edileceği alan ve planlaması, devlet laboratuvarının durumu, personel eksiklikleri, İlaç Eczacılık Dairesi’nde otomasyon sistemine geçmesi gibi konularda sorular sordu.

“TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ GÜÇLENDİRİLMELİ”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Rogers, bu tür hastalıklarla ilgili çalışma yapılması ve salgınlara hazırlıklı olunması noktasında dairenin bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.