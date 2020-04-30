Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu BRT’de yayınlanan Burası Önemli programına telefon ile bağlanarak Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Koronavirüsün tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini, dünyadaki ekonomik daralmanın yüzde 12 olarak öngörüldüğünü söyleyen Aşıkoğlu, “Ekonomik krizin sadece ekonomik değil insani bir soruna dönüşebilme kapasitesi var” dedi.

Dünyada kurum ve şirketlerin yüzde 40 varan bir oranda batma riski ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Şahap Aşıkoğlu, KKTC’de de kamu maliyesinin gelirinin 550 milyon civarında olduğunu, şimdi ise 280 milyon civarı bir gelir toplanabildiğini belirtti.

Aşıkoğlu “Bunun ileride daha da azalacağını öngörürsek ve bizdeki kamu maliyesinin bütçe açığı da varken biz de dünyanın karşılaştığı gibi sıkıntılarla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

KKTC’de hızlı kapanılarak sağlıkta bir başarı kazanıldığını kaydeden Aşıkoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ise bu süreçte üç temel öğe üzerinde çalıştığını belirtti.

İlk olarak Eylül ayına kadar KKTC ekonomisinin dizayn edilmeye çalışıldığını kaydeden Aşıkoğlu, temel gıdada bir ihtiyaç olup olmayacağı ile ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Aşıkoğlu “bu çalışmalarla tarım ve hayvancılık konusunda bir sıkıntımız olmayacağını gördük. Aynı şekilde enerji konusunu masaya yatırdık. 2020 ve 2021’de bir sorun olmadığını gördük” dedi.

Bu krizle birlikte bazı sektörlerin zorda kalacağının ortada olduğunu belirten Aşıkoğlu, turizm gibi bazı sektörlerin hızlı bir şekilde gelişmeyeceğini, bu yüzden işsizlik sorununun ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Bu sektörlerde çalışan kişilerin başka alanlara kaydırılması için çalışmalar başlatıldığını belirten Aşıkoğlu, “Eğitim alabilmeleri için cep harçlığı vererek bu kişilerin yetiştirilmesi ve üretime kazandırılması yönünde çalışmamız var. Bunu Dünya Bankası, AB ve diğer bakanlıklarla çalışıyoruz” dedi.

Bakanlığın diğer bir çalışmasının ekonomideki krizin ilk 3 ayda nasıl yönetileceği yönünde olduğunu belirten Şahap Aşıkoğlu, KKTC ekonomisinin yüzde 70’inin hizmet sektörüne dayalı olduğunu ve bunun kesilmesi ile ciddi bir kriz yaşandığını ifade etti.

Aşıkoğlu, bu durumdan ders çıkarılması gerektiğini, hizmet sektörlerine bu kadar bağımlı kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Aşıkoğlu “krizi kurumların borçları ve maaş ödemelerini Halk Bankası ve diğer bankalarla ucuz kredilerle çözmeye çalışıyoruz. Bunun dışında Mayıs ayında en az dört sektöre daha ön ödemesiz, düşük faizli krediler hazırlanacak” dedi.

İş yerlerinin açılabilmesi için hangi kriterlere uymaları gerektiği konusundaki soruyu da yanıtlayan Aşıkoğlu, insanların toplu olarak bulunacağı alanların bir süre daha kapalı kalacağını, diğer bütün iş yerlerinin ise açılacağını kaydetti.

Açılacak işyerlerinin uyması gereken kriterleri ise Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalarda belirlediklerini ifade eden Aşıkoğlu, bu kriterlerin bu akşamüstü açıklanacağını söyledi.

BRT