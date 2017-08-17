ASİL NADİR'İ KALKINDIRMA BANKASI!

Kalkınma Bankası, “ekonomik akılla” değil, siyasi talimatla yönetiliyor. Apar topar değiştirilen “kredi tüzüğüne” avans ödeme eklendi. Olmayan projeye, Türkiye kanadını temsil eden üyelerin şerhine rağmen kaynak aktarıldı.

Bertuğ TOPAL

Kalkınma Bankası Müdürlüğü, Yönetim Kurulu’ndan gizli yürüttüğü operasyonda, “Kıbrıs Medya Grubu’nun” borçlarında kullanılacağını bile bile, “Geçitkale Havaalanı Projesi” için avans ödeme yaptı.

Avans Tüzüğü yeni devfeye girerken, Rüztem Akyön Başkanlığı’ndaki yeni yönetim konu hakkında toplantı yapmadı. Bir önceki yönetiminn “şarta bağladığı” kredi, Sayıştay Başkanlığı’ndan alınan bir görüşme, apar topar ödendi.

UBP kanadının Asil Nadir’re söz verdiği kaynağı, Kalkınma Bankası üzerinden aktarması, DP kanadının tepkisine neden oldu.

AN Graphics LTD adına yapılan başvuru, Sayıştay Başkanlığı’nın da desteği alınarak sonuçlandırıldı. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, “Geçitkale’ye yolcu izni verilmeyecekse, bu para verilemez” dese de, ardı ardına kurulan senaryolarla Asil Nadir’e ödeme yapıldı.

Havadis, 7.5 milyon TL olan avans ödemesinin, Kıbrıs Medya Grubu’nun borçlarına gittiği, Geçitkale Havaalanı’nda herhangi bir çalışma olmadığını tespit etti.

Olay nasıl oldu?

Mali sıkıntı yaşayan Asil Nadir, kardeşi Bilge Nevzat’ın mali olarak iyi yönettiği Kıbrıs Medya Grubu’nun yönetimini ele aldı.

Kontrolsüz harcamaları ile, grubu gazete baskı kağıdı alamayacak, maaş, özlük hakları ödeyemeyecek duruma getiren Asil Nadir, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi. Derviş Eroğlu’nun da aracılık ettiği bu buluşmada, Nadir 15 milyon TL istedi.

Nadir, bu para karşılığında, hükümeti eleştiren yayınlardan vazgeçme, gelecek yerel ve genel seçimlerde UBP’yi destekleme sözü verdi. Ardından, bu paranın nasıl ödeneceği formüle edildi.

Nadir, alel- acele Kalkınma Bankası’na kredi başvurusunda bulundu ve “Geçitkale Havaalanı’nın uçuşlara açılacağı” bir proje sundu. Projede, Geçitkale Havaalanı’na “yolcu izni verileceği” de yer aldı.

Ancak, Ercan Devlet Havaalanı ihalesi nedeniyle, Geçitkale Havaalanı’n “yolcu” indirme izni verilemeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Başsavcılık da, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, olumsuz görüş bildirdi.

Bu kez, “kargo uçuşları” gündeme geldi. Ancak, KKTC’ye son bir yılda sadece 1 kargo uçağının gelmiş olduğu, projenin verimli olmayacağını ortaya koydu.

Bankanın yönetim kurulu da, “yolcu uçuş izni olmayacaksa, Asil Nadir’in projesine 15 milyon TL verilemeyeceğini, yolcu izni alınırsa ancak projenin verimli olacağını, bu konuda bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin alınırsa, 15 Milyon TL’nin ödenmesi” kararı çıktı.

Üstelik, Kıbrıs Medya Grubu’nu bünyesinde bulunduran AN Graphics üzerinden yapılan başvurunun da doğru olmadığı, Geçitkale Havaalanı’na yatırım yapacak, ihaleyi alan şirketin başvuru yapması istendi.

Önce tüzük değişti

Oluşan olumsuz ortam nedeniyle, Asil Nadir’e kaynak aktarılamayacağı ortaya çıkınca, bu kez başka bir formül arandı.

Başbakan Özgürgün, Kalkınma Bankası Müdürü Ercan İbrahimoğlu’ndan, “kılıf uydurmasını” istedi. İbrahimoğlu da, Türkiye kanadının itirazlarına rağmen, “UBP’liliğini” öne koyarak, Kalkınma Bankası Kredi Tüzüğü’nü değiştirdi, “avans ödemesi” sistemini ekletti ve bakanlar Kurulu’na sundu.

Tüzük yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’nda olduğu için, tüzüğü bakanlar kuruluna Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun sundu. Tüzük, Serdar Denktaş’ın olmadığı bir bakanlar kurulunda geçirildi.

Sayıştay devreye girdi

Asil Nadir, paranın “Geçitkale Havaalanı’na sahip şirkete” verilmesini değil, AN Graphics’e verilmesini ısrarla talep etti. Yönetim kurulunun bu konuda şerhi ise, Sayıştay Başkanlığı mahareti ile aşıldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e yakınlığı ile bilinen Sayıştay Başkanı Osman Korahan, “direktörü aynı olan şirketlerin birbiri arasında para aktarımı yapabileceğini” öngörerek, paranın “gazeteye” verilebileceği görüşünü sundu.

Apar- topar ödendi

Kendini “Sayıştay görüşü” ile sağlama alan Ercan İbrahimoğlu, yönetim kurulundan habersiz, Ağustos ayı başında Asil Nadir’e ödeme yaptı.

Nadir’e ödenen para, Kıbrıs Medya Grubu’nun borçlarında kullanılırken, Geçitkale Havaalanı’nda herhangi bir çalışma yapılmıyor.

Uyduruk proje

KKTC’de kargo uçuşlarına talep olmaması nedeniyle, “yolcu izni” bulunmayan Geçitkale Havaalanı’nın verimli bir proje olması mümkün değil.

Bu nedenle, Kalkınma Bankası eliyle Nadir’e kaynak aktarılması da, “siyasi bir karar” olarak ortaya çıktı.

Nadir, “tamamen hükümeti yayınları ile destekleme” karşılığında yeni bir kaynağın sahibi oldu. Kalkınma Bankası, geçmişte de Asil Nadir’e kaynak aktarmış, Nadir bu borcu ödememiş, dönemin Başbakan Derviş Eroğlu, “tuzim fonu”ndan Kalkınma Bankası’na kaynak aktararak, Nadir’in vorcunu kapatmıştı.

DP de pes etti

Uzun süredir, “ekonomik aklın” içerisinde kalan ve bu kredinin verilemeyeceğini savunan Demokrat Parti kanadı da, bu ısrarından vazgeçti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün olayı “medya desteği” boyutuna taşıması ile birlikte, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ı da, “Bana neden sövsünler ki? Şerhimi kaldırıyorum” noktasına taşıdı.

Hükümet ortaklarının “gelecek seçimleri düşünme kaygısı” Kalkınma Bankası gibi, iş dünyasının gözbebeği bir kurumu siyasetin içerisine çekti.

Gelecek seçimlerde milletvekilliği adaylığına soyunan Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu da, ekonomik aklın değil, siyasi kaygıların peşinden sürükleniyor.

Kalkınma Bankası için tehlike

Uzun yıllardır siyasi kaygılardan arınan ve tamamen yatırımcıya yönelik çalışan Kalkınma Bankası, bu prensibini “Asil Nadir Tüzüğü” ile çiğnedi.

Olmayan, uygulanması da mümkün olmayan bir projeye, “siyasi kaygılarla” 7.5 milyon TL ödeme yapıldı. Ortada bir yatırım olmadığı için de, “avans tüzüğü” ile karar uygulamaya kondu.

Havadis