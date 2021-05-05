Aşılama çalışmaları sürüyor… Bir süredir ülkede kullanılmaya başlayan AstraZeneca aşısı randevusuz olarak yapılmaya başlandı.

40 yaş üzerinde olup 1’inci doz AstraZeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler randevu almadan hafta içi her gün, belirlenen saatlerde aşılarını yaptırabiliyor.

Sağlık Bakanlığı dün 3 merkezde yapılmaya başlanan AstraZeneca aşısının yoğun talep üzerine bugünden itibaren 3 merkezde daha yapımına devam edileceğini açıkladı. Açıklamada aşıların, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 13.00-15.30 saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi’nde 08.30-14.00 saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 13.00-16.00 saatleri arasında Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde 09.00 -13.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Böylelikle 40 yaş üzeri kisilere Astra Zeneca aşısı yapılan merkez sayısı altıya çıkmış olacak. Lefkoşa’da dün 100’ün üzerinde kişi AstraZeneca aşısı yaptırırken, Girne’de 60, Gazimağusa’da 50 kişiye söz konusu aşı yapıldı. Sinovac ve Biontech aşıları ise 50 yaş ve üzeri kişilere randevulu olarak yapılıyor.