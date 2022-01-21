Aşıları kıyasladılar! Şaşırtan sonuç

Sputnik V aşısını da geliştiren İtalya’daki Spallanzani Enstitüsü ve Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nden bilim insanları, yeni bir çalışmaya imza attı.

Buna göre, Rusya menşeili Sputnik V aşısının sağladığı nötralize edici antikor düzeylerinin, Pfizer aşısından daha uzun süre etkisini gösterdiği belirlendi.

Reuters’ın haberine göre, Rus-İtalyan çalışması, farklı aşıları olan kişilerin kan serumlarını karşılaştırdı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI GEREKLİLİĞİ

Araştırmacılar, ikinci aşı dozundan üç ve altı ay sonra alınan örneklerin, iki doz Sputnik V alan hastalardaki antikor seviyelerinin, Pfizer/BioNTech ile aşılananlara göre Omicron’a karşı daha dirençli olduğunu ortaya çıkardı.

19 Ocak’ta yayınlanan ön çalışma sonuçları, üçüncü doz aşının gerekliliğini de ortaya koydu.

Çalışma, Sputnik ile aşılanan kişilerin %74,2’sinin ve Pfizer/BioNtech ile aşılananların %56,9’unun kan serumunda Omicron’a özgü nötralize edici antikorları tespit etti.

VAKA SAYILARINDA REKOR KIRILIYOR

Sputnik V’in geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan daha önceki bir ön çalışma, Sputnik Light aşısının bir güçlendirici atışının, Omicron’a karşı tek başına iki dozlu Sputnik V aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi sağladığını ortaya çıkarmıştı.

Öte yandan, corona virüsün Omicron varyantı tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. ABD ve Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde vaka sayılarında rakor kırıldı.

Rusya’da da vaka sayılarında artış yaşanırken, Rusya şu ana kadar bin 600 Omicron vakasına sahip olduklarını duyurdu.

sözcü.com.tr