AŞIRI ALKOL KAZA GETİRDİ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aşırı alkol etkisi altında süratli bir şekilde aracıyla gitmekte olan Lefkoşa’da sakin Şenol Korkmaz (E-43), direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da dün sabah saat 04:05 raddelerinde Yakın Doğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde Kuzey istikametine doğru 88 mlgrm alkollü içki tesiri altında aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Şenol Korkmaz (E-43), yönetimindeki A 2737 HM plakalı Mersedes marka salon araçla kaza yaptı.

Korkmaz, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Yakın Doğu çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde sola Yakın Doğu kampusü içerisine giriş yapmaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerinden dışarıya çıktıktan sonra Okalüptüs ağacına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.