AŞIRI SICAK SATIŞLARI DA ETKİLEDİ
Pazara ilgi olmadı...
Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Her hafta sonu Lefkoşa Terminal alanında kurulan pazarda yerinde bu hafta aşırı sıcaklar nedeniyle yoğunluk olmadı.
Pazar alanında yoğunluğun olmamasını havaların aşırı derecede sıcak oluşuna bağlayan esnaf, genellikle alışverişin akşamüstü yapıldığını dile getirdi.
Esnaf, “Vatandaşlarımız alışveriş yapmak için özellikle akşamüstünü bekliyor. Akşamüstü düşen fiyatları fırsat bilen vatandaşlar, kendilerince strateji izliyorlar.” şeklinde konuştu.
Özellikle son haftalarda fiyatların düşmesine rağmen kazanç sağlayamadıklarını ifade eden Esnaf, “Sabahtan akşama kadar güneşin altında yanıp ancak pazar yeri kiramızı sağlayabiliyoruz.” dedi.
Tezgahtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:
Domatesin kilosu 1,50 TL ile alıcısıyla buluştu
Havuç kilosu: ………4 TL
Kabak : …………….3 TL
Taze fasulye: ……….15 TL
Domates kilosu: .1,50 TL
Siyah Patlıcanın kilosu:3 TL
Dolmalık Biber: 3 TL
Salatalığın kilosu: .3 TL
Et Kabağı : 5 TL
Salatalık : 4 TL
Maydonoz ve Semiz Otu: ………2 TL
Soğanın kilosu: .4 TL
Patatesin kilosu: 5 TL
Acı biber: …………….15 TL
Bamya: …………..15TL
Barbunya: ……….20 TL
Prasa: …………….4 TL
Brokoli: ………….25 TL
Meyvelerin fiyatları tezgahlara şu şekilde yansıdı:
Muz: 8 TL
Kayısı : ………….10 TL
Nektarin: ………..10 TL
Kavun’un kilosu: .2 TL
Portakal : 5 TL
Karpuz: 5 TL
Formosa Erik: 30 TL
Üzüm: …………10 TL
Şeftali : …………..10 TL
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