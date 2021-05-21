Aşırı sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 02:45 sıralarında, Girne’de Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Stanley Dennıs OKELIE(E-25), 230 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SR 830 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak orta refüje çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrularak yoluna devam eden araç Liman Çemberine çarptıktan sonra çember içerisinde bulunan trafik levhaları ve demir çapa süsüne çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BRTK