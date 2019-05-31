Aşırı terleme sorununa dikkat!

Terleme için hangi bölüme/doktora gidilir?

Özellikle sıcak alanlarda ortaya çıkan terleme sorunu genel olarak yaz aylarında kişilerde çok daha yüksek oranlarda görülmektedir. Terleme şikayetleri yoğun olarak koltuk altı, ayak, avuç içi ve sırt bölgelerinde oldukça yoğun şekilde görülmektedir. Bu gibi tamamen doğal insan vücudu fonksiyonu olarak ortaya çıkan terlemenin dışında çok aşırı terleme önemli bir sorundur. Tıp dilinde ‘hiperhidroz’ olarak adlandırılan bu çok aşırı terleme problemine karşı günümüz modern tıp dünyasında uygulanmakta olan çeşitli tedavi teknikleri bulunmaktadır. Aşırı terleme şikayetleri bulunan kişilerin mutlaka uzman bir doktora başvurması gerekir. Şimdi, terleme için hangi bölüme/doktora gidilir?

Terleme şikayetlerinin mutlaka ciddiye alınması ve özellikle kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz şekilde etkilemesi nedeni ile doğru ve erken zamanda tedavilerin yaptırılması oldukça büyük bir önem taşıyor. Günümüzde pek çok kişi terleme halinin doğal bir süreç olduğunu düşünüyor ancak terleme ne kadar doğal ve sağlıklı bir süreç olsa da aşırı miktarlarda meydana gelmesi durumunda kişilerin yaşadıkları terleme durumunun altında farklı bir problem yattığına işaret edebilir. Peki, terleme için hangi bölüme gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TERLEME NEDİR?

Terleme sıvının vücudun ter bezlerinden salınmasıdır. Bu sıvı tuz içerir. Bu sürece terleme de denir. Terleme vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olur. Bu sürece termoregülasyon adı verilir. Ter genellikle kolların altında, ayaklarda ve ellerin avuçlarında bulunur.

NASIL TERLERİZ?

Deride iki tür ter bezi vardır: apokrin (özellikle koltuk altı bölgesinde bulunur) ve cilt yüzeyinin her tarafında bulunan ekrin bezleri. Terleme veya terleme mekanizması vücudun otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir (sinir sistemimizin istemsiz veya ‘bilinçsiz’ kontrol altında olan bölümü).

Apokrin bezleri ergenlikten itibaren aktif hale gelir ve esas olarak koltuk altlarında bulunur. Güçlü duygular, stres, acı ya da egzersiz hissettiğimizde ter üretirler. Apokrin ve bezlerden gelen ter, en hafif vücut kokusunun üretilmesinden sorumludur.

Ekrin bezleri en bol bulunan ter bezleridir, cildin her yerinde bulunur ve doğumdan hemen sonra çalışmaya başlar ve % 99 sudan oluşan seyreltik bir tuz çözeltisi bırakır. Terin ıslaklık hissinden sorumlu olan ekrin bezidir. Ekrin bezlerinden üretilen ter, vücudu termoregülasyonla serin tutmak için çok önemlidir.

Diğer vücut fonksiyonlarında farklılıklar olduğu gibi, insanların nasıl terlediklerinde de doğal farklılıklar bulunmaktadır. Bazı insanlar diğerlerinden daha kolay terlemeye başlar. Ancak bazı insanlar hiperhidroz adı verilen aşırı terleme sorunu yaşarlar. Ellerinden ter damlayacak kadar aşırı terleme yaşarlar.

Aşırı terlemenin en sık sebeplerinden biri strestir. Sterse bağlı aşırı terleme daha çok avuç içlerinde, koltuk altında ve kasıklarda görülür. Strese bağlı terleme dinlenme durumunda ya da uykuda genellikle ortadan kalkar.

Öte yandan aşırı terlemek diğer bazı hastalıkların habercisi de olabilir.

AŞIRI TERLEME NEDENLERİ

– Alkol

– Alkol ya da uyuşturucu madde yoksunluğu

– Akciğer rahatsızlıkları

– Ateş ve enfeksiyonlar, tüberküloz

– Baharatlı yiyecekler

– Çocuklarda C ve D vitamini eksiklikleri

– Diyabet

– Duygusal ya da stresli durumlar (kaygı)

– Düşük kan şekeri (hipoglisemi)

– Birincil hiperhidroz (Bu tip hiperhidroz kalıtsal olabilir, altta yatan bir hastalık olmadan ter bezleri aşırı çalışmaktadır. Bütün vücudu değil de daha çok el ve ayakları etkiler. )

– Egzersiz

– Hipertiroidi (Tiroid bezinin normalden fazla çalışması.)

– Kafein

– Kalp hastalığı

– Kanser (Bazı kanser türleri.)

– Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS)

– Menopoz

– Obezite veya fazla kilolar

– Tiroid hormonu, morfin, ağrı kesici, ateş düşürücü ya da antidepresan gibi bazı ilaç türleri

– Yüksek hava sıcaklığı

TERLEME İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

– Bölgesel terleme: (yüz, el, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatsız tedavi için Dermatoloji bölümüne,

– Bölgesel terleme: (yüz, el, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatla tedavi için Göğüs Cerrahisi bölümüne,

– Genel terleme: (vücut, gövde terlemesi) için İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne,

– Gece (uykuda) terleme: için İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilebilir,

– Çocuklarda terleme: için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvurulması gerekir.