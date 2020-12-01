Aşırı yağışlar Karpaz’ı olumsuz etkiledi

Yağışlar Karpaz bölgesinde etkili oldu. Büyükkonuk ve Mehmetcik bölgesinde sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı Cayırova–Büyükkonuk yolu trafiğe kapandı .. Şiddetli yağışlardan dolayı ayrıca İskele- Karpaz Anayolunun Mehmetcik –Çayırova kavşakları arasında su birikintileri oluştu.

BRTK