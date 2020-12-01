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Aşırı yağışlar Karpaz’ı olumsuz etkiledi

Aşırı yağışlar Karpaz’ı olumsuz etkiledi

Aşırı yağışlar Karpaz’ı olumsuz etkiledi

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Yağışlar Karpaz bölgesinde etkili oldu. Büyükkonuk ve Mehmetcik bölgesinde sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı Cayırova–Büyükkonuk yolu trafiğe kapandı .. Şiddetli yağışlardan dolayı ayrıca İskele- Karpaz Anayolunun Mehmetcik –Çayırova kavşakları arasında su birikintileri oluştu.

BRTK

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