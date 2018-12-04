AŞIRI YAĞIŞLAR ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLDU!

KKTC’de bu günün ilk saatlerinde etkili olan aşırı yağış bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Bazı ana yollarda aşırı yağış nedeniyle trafik akışı bir süreliğine durdu.

Ülkemiz sabahın ilk saatlerinde yoğun yağışın etkisi altındaydı.

Polis saat 02.00 itibarı ile yaşanan yoğun ve aşırı yağış nedeniyle, birçok ev ve işyerini su bastığını duyurdu.

Yağışlar nedeniyle Lefkoşa’da, Ortaköy Işıkları ile Hastane çemberi arasında kalan yol, bir süreliğine trafik ulaşımına kapatıldı.

Girne Değirmenlik Anayolu’nda ise, göletin 500 metre üzerinde toprak kayması yaşandı. B u nedenle bölgedeki yol da bir süre trafiğe kapatıldı.

Altınova-Ağıllar ve Turnalar Yarköy yolları da aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Dipkarpaz-Zaferburnu anayolundaki şiddetli yağışlar su birikintileri ve yer yer toprak kaymasına neden oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Belediye ekipleri 02.00’den itibaren Alo185-24 saat çözüm hattına ulaşan 39 şikayete müdahale etti, sabah saat 04.30 itibarı ile yağmur kaynaklı sıkıntılar en aza indirildi.

Meteoroloji Dairesi, Lefkoşa merkeze 43.5 kilogram, Sanayi bölgesine 24.5 kilogram ve Yakın Doğu İstasyonu’na ise 20 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi müdürü Raif İlker Buran’ın BRT’ye verdiği bilgiye göre Mallıdağ’a 63, Değirmenlik’e 58, Karaoğlanoğlu’na 51, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’a 40, Kantara’ya 32, Yeni Erenköy’e 28, Ziyamet’e 27, Girne ve Tatlısu’ya 25kilogram yağış düştü.

Buran, Lefkoşa’nın doğusu ve Ercan Havalimanı’nın batısı arasında yer alan Balıkesir, Demirhan, Minareliköy ve Cihangir hattı boyunca ise yoğun dolu yağışı ve tahminen 100 kilogramın üzerinde şiddetli yağış gerçekleştiğini bildirdi.

Buran bölgede ölçüm istasyonu bulunmadığı için net bir bilgi verilemeyeceğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi bugün de fırtına beklentisi ve etkili yağış uyarısında bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinden, bu konuda dikkatli olunması ve yurttaşlardan acil durumda Alo 185 Çözüm hattına ulaşması istendi.