ASIRLIK ÇINAR VEDA ETTİ!

Akdoğan’da sakin 102 yaşındaki Hüseyin Kardan hayata gözlerini yumdu



Akdoğan’ın asırlık çınarı, hayata gözlerini yumdu. Akdoğan’ın sevilen ve sayılan isimlerinden 102 yaşındaki Hüseyin Kardan vefat etti. Kardan’ın cenazesinin bugün İsmail Sefa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek. Geçtiğimiz yıla kadar her işini kendisi yapan 1918 doğumlu Kardan, son aylarında kızının yanına taşınmıştı. Gözlüksüz gazete okuyabilen, televizyon izleyebilen Kardan’ın en büyük zevki ise her gün kahveye gitmek ve sosyalleşmekti… Kardan, her şeye rağmen güzel düşünüp, neşesini hiç kaybetmediğini anlatmış, gülüşüyle renk katmıştı.