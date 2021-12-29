Yeni yıla günler kala hazırlıklar devam ederken 2022 yılına, 2021’e olduğu gibi COVID-19 salgını gölgesinde girilecek.

COVID-19 pandemisi ve Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tüm dünyada önlemler arıtılırken, KKTC’de de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı ve organizasyonlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılmasına izin verilirken, açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyarak kişi kabul edeceği ve aşısız kişilerin bu organizasyonlara katılamayacağı açıklandı.

Evlerde düzenlenecek kutlamalarda da bir evde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, bir araya gelenlerin son 72 saatlik negatif PCR/son 24 saatlik negatif antijen testi yapması gerektiği belirtildi.

Ayrıca okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmesi de yasaklandı.

Bu yıl 31 Aralık tarihinin Cuma güne denk gelmesi dolayısıyla 1 Ocak günü resmi tatil ilan edilmedi, yılbaşı tatili hafta sonu devam edecek.

COVID 19 ÖNLEMLERİ UYGULANACAK… AŞISIZ KİŞİLER KUTLAMALARA KATILAMAYACAK

Yılbaşı kutlamaları COVID 19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiyesi üzerine geçtiğimiz yıllarda belediyeler tarafından düzenlenen konser ve etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak otel ve restoranlar 2022 yılını karşılamaya yönelik eğlence programları hazırlarken, bu mekanlara girişlerde aşı ve test şartı aranacak, aşısız kişiler etkinliklere katılamayacak. Etkinliklere katılacak aşılı kişilerin de son 72 saatlik negatif PCR testi veya son 48 saatlik negatif antijen testi yaptırmaları gerekiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tüm halka yılbaşı kutlamalarında COVID 19 tedbirlerine uymaları, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri uyarısında bulunmuştu.