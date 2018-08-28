Aşk bitti mi?
Güzel oyuncu...
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'Erkenci Kuş' dizisinde rol alan oyuncu Anıl Çelik bir süredir meslektaşı Açelya Topaloğlu ile aşk yaşıyordu.
Çift önce sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı. Ardından da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Hal böyle olunca ayrılık iddialarının gündeme gelmesi de kaçınılmaz oldu. Ancak henüz çiftten bir açıklama gelmedi.
Etiketler : Anıl Çelik, Açelya Topaloğlu, aşk, ayrılık
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