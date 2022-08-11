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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ile şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ile şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ile şaşırttı

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Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Cemile karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yıllar içinde çok değişti.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-I Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. 

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40 yaşındaki Ermiş, fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başında olan oyuncu değişimi dikkatlerden kaçmadı. 

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Hürriyet

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