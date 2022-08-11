Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ile şaşırttı
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ile şaşırttı
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Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Cemile karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yıllar içinde çok değişti.
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-I Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.
40 yaşındaki Ermiş, fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başında olan oyuncu değişimi dikkatlerden kaçmadı.
Hürriyet
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