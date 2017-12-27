'Aşk için Kuralları Yıkarım!'

Reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Pınar Altuğ, kendisinden yaşça küçük olan kocasına aşkını bir kez daha gösterdi.

Evlendikleri günden beri aralarındaki yaş farkından ötürü "Ayrılırlar" sözlerine maruz kalan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

"AŞK İÇİN HER ŞEYİ YIKARIM"